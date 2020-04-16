В Кривом Роге из больницы сбежал COVID-позитивный пациент

16 апреля мз Криворожской инфекционной больницы №1 сбежал горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус

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16 апреля мз Криворожской инфекционной больницы №1 сбежал горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Первый криворожский”.

Информацию о бегстве мужчины с медучреждения также подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Криворожца госпитализировали с жалобами на повышенную температуру тела и общую слабость. В больнице ПЦР-тестирование подтвердило инфицирования коронавирусом. В четверг, 16 апреля, в 12:30 больной самовольно покинул место лечения. Был одет в клетчатую рубашку, черные спортивные штаны и комнатные тапочки.

Правоохранители сейчас разыскивают беглеца. Криворожанину грозит административная и, вероятно, уголовная ответственность за нарушение карантина.

Как писали RegioNews ранее, 15 апреля на Буковине коронавирус подтвердили еще у четырех священников, один из которых не соглашается с диагнозом и собирается совершать службу в церкви.