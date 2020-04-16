09:33  16 апреля
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
15:17  16 апреля
НАПК проверит законность перелета Ермака из Минска самолетом Пинчука
08:53  16 апреля
Верховная Рада рассмотрит проект закона о противодействии депутатскому спаму
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 16:58 21

В Кривом Роге из больницы сбежал COVID-позитивный пациент

Читайте також
українською мовою
16 апреля 2020, 16:58 21
Читайте також українською мовою
16 апреля мз Криворожской инфекционной больницы №1 сбежал горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус
Фото: Pixabay
16 апреля мз Криворожской инфекционной больницы №1 сбежал горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Первый криворожский”.

Информацию о бегстве мужчины с медучреждения также подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Криворожца госпитализировали с жалобами на повышенную температуру тела и общую слабость. В больнице ПЦР-тестирование подтвердило инфицирования коронавирусом. В четверг, 16 апреля, в 12:30 больной самовольно покинул место лечения. Был одет в клетчатую рубашку, черные спортивные штаны и комнатные тапочки.

Правоохранители сейчас разыскивают беглеца. Криворожанину грозит административная и, вероятно, уголовная ответственность за нарушение карантина.

Как писали RegioNews ранее, 15 апреля на Буковине коронавирус подтвердили еще у четырех священников, один из которых не соглашается с диагнозом и собирается совершать службу в церкви.


коронавирус больные Кривой Рог Днепропетровская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви
16 апреля 2020, 12:22
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
16 апреля 2020, 09:33
У первого пограничника обнаружили коронавирус
15 апреля 2020, 19:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 апреля 2020, 13:25
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Последние Популярные
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Все блоги »
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »