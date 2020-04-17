У Кривому Розі 52-річний Отелло застрелив невірну молоду кохану, поранив її хлопця і викинувся з вікна

На Дніпропетровщині 52-річний чоловік застрелив 25-річну колишню співмешканку, поранив її 26-річного хлопця і наклав на себе руки, викинувшись з восьмого поверху

Фото: Перший міський

На Дніпропетровщині 52-річний чоловік застрелив 25-річну колишню співмешканку, поранив її 26-річного хлопця і наклав на себе руки, викинувшись з восьмого поверху

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Кривого Рогу. Повідомлення про подію надійшло до Покровського районного відділення поліції. Очевидець розповів, що на одній з вулиць чутна стрілянина. В ході перевірки інформації поліцейські встановили, що невідомий чоловік двічі вистрілив у бік криворожанки, 1994 року народження, в наслідок чого вона отримала вогнепальні поранення грудної клітки і від отриманих травм померла на місці. Також він вистрілив і в бік її знайомого хлопця 1993 року народження, якому поранив у стегно. З вогнепальним пораненням хлопець доставлений в лікарню, де йому надається медична допомога. На наступну добу поліція встановила особу стрілка. Ним виявився колишній 52-річний співмешканець загиблої жінки. О 5.30 ранку співробітники поліції прийшли додому до підозрюваного, але той викинувся з вікна восьмого поверху квартири, в якій він жив і розбився на смерть. Читайте також: В мішку і без ніг: у Кривому Розі знайшли труп без кінцівок У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони У Кривому Розі з лікарні втік COVID-позитивний пацієнт

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