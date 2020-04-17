У Кривому Розі 52-річний Отелло застрелив невірну молоду кохану, поранив її хлопця і викинувся з вікна
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Кривого Рогу.
Повідомлення про подію надійшло до Покровського районного відділення поліції. Очевидець розповів, що на одній з вулиць чутна стрілянина.
В ході перевірки інформації поліцейські встановили, що невідомий чоловік двічі вистрілив у бік криворожанки, 1994 року народження, в наслідок чого вона отримала вогнепальні поранення грудної клітки і від отриманих травм померла на місці.
Також він вистрілив і в бік її знайомого хлопця 1993 року народження, якому поранив у стегно. З вогнепальним пораненням хлопець доставлений в лікарню, де йому надається медична допомога.
На наступну добу поліція встановила особу стрілка. Ним виявився колишній 52-річний співмешканець загиблої жінки. О 5.30 ранку співробітники поліції прийшли додому до підозрюваного, але той викинувся з вікна восьмого поверху квартири, в якій він жив і розбився на смерть.
Читайте також: В мішку і без ніг: у Кривому Розі знайшли труп без кінцівок
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
У Кривому Розі з лікарні втік COVID-позитивний пацієнт
- 12:19 17 квітня Коронавірус у Києві: за добу підтвердили 61 випадок захворювання
- 12:14 17 квітня Спалах коронавірусу у Почаївській лаврі: настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів
- 11:50 17 квітня Смог у Києві: МОЗ радить зачинити вікна і робити вологе прибирання
- 11:44 17 квітня Під час епідемії православна церква може залишитися без пастви, бо перемруть
- 11:40 17 квітня У Кропивницькому СІЗО виявили численні порушення епідемічного режиму
- 11:23 17 квітня Влада планує регулярно тестувати лікарів, що працюють з хворими COVID-19
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
- 13:38 15 квітня ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака