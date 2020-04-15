В Днепре отец с сыном на медицинских тендерах "распилили" 4 миллиона

Чуть больше года назад, в марте 2019-го, Кабмин отменил предельные снабженческо-сбытовые надбавки в размере 10%, которые устанавливались для закупки медизделий за средства государственного и местных бюджетов. По мнению инициаторов это должно было расшевелить внутренний рынок и остановить неутешительную для страны динамику уменьшения ассортимента специфических медицинских аппаратов

Чуть больше года назад, в марте 2019-го, Кабмин отменил предельные снабженческо-сбытовые надбавки в размере 10%, которые устанавливались для закупки медизделий за средства государственного и местных бюджетов. По мнению инициаторов это должно было расшевелить внутренний рынок и остановить неутешительную для страны динамику уменьшения ассортимента специфических медицинских аппаратов

До этого, отмечали украинские поставщики, максимальная наценка в 10% не покрывала затрат на ввоз и растаможку товара, гарантийное, сервисное и послегарантийное обслуживание. А это, в свою очередь обусловливало низкую активность фирм на бюджетных торгах в ProZorro.

Казалось бы, ситуация изменилась к лучшему, а значит проблема решена. Однако вместо появления новых игроков, на рынке наблюдается тенденция к делению крупных фирм-поставщиков на несколько условно-независимых игроков, которые по факту собирают выручку в единый "котел". Прекрасно иллюстрирует ситуацию следующий случай.

В конце марта тендерный комитет Марганецкой центральной городской больницы Днепропетровской области опубликовал в системе ProZorro сообщение о намерении заключить договор на приобретение специфического оборудования. Речь идет о видеоендоскопичной системе стоимостью 490 тысяч гривен. Поставщиком, по результатом проведенного аукциона, должно стать ФЛП Ерохин Дмитрий Викторович.

В случае подписания контракта до конца апреля предприниматель должен поставить медучреждению оборудование для операционных блоков в следующей комплектации: процессор, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, ЖК-дисплей, эндоскопическая стойка и отсос. Все оборудование должно быть выпущенным не ранее 2017 года и не находиться до этого в употреблении.

Казалось бы, вполне банальная закупка. Два участника, минимальная конкуренция, номинальная – 5 тысяч гривен, и все же экономия. Однако не все так просто.

Единственным участником, который присоединился к торгам кроме уже упомянутого ФЛП стало днепровское ООО "Научно-техническое предприятие "Технопарк-сервис". Официальный сайт предприятия сообщает, что фирма "более 20 лет занимается ремонтом эндоскопической техники, владеет высококвалифицированным и обученным персоналом, современным оборудованием и широкими контактами с фирмами - производителями, как готовой продукции, так и комплектующими".

Директор фирмы – Александр Панасенко, также достаточно известная в узких кругах личность. В частности он является одним из владельцев-авторов четырех патентов среди которых способы фиброволоконной ендокардиоскопии левого предсердия и хирургического лечения дилатационной кардиомиопатии. Кроме того Александр Панасенко указан как соавтор изобретения "Эндоскопическое устройство для субсифоидальной резекции и фенестрации перикарда". Как видим – подход компании к подбору персонала весьма серьезный.

Однако "Технопарк-сервис" трудно назвать успешным участником публичных закупок. С 2016 года предприятие смогло получить бюджетных подрядов лишь на четверть миллиона гривен.

Но вернемся собственно к закупке марганецких медиков. Первое на что стоит обратить внимание – отсутствие активной конкуренции при проведении аукциона. Участники не снижали своих начальных ставок, хотя разница между ними была не слишком существенной.

Кроме того представленные участниками документы имеют общие мелкие, но все же заметные, дефекты сканирования, как то пятнышки внизу левого нижнего угла листа, сероватые линии с правой стороны и характерные изгибы. Заметим и идентичный текст справок, которые участники должны предоставлять в произвольном виде, а также совместное нетипичное обращение к тендерного комитета – "председателю комитета по конкурсным торгам".

Все эти косвенные доказательства указывают на согласованные действия номинальных конкурентов. Однако этого откровенно было бы недостаточно для подачи жалобы в Антимонопольный комитет Украины. Более наглядный факт связанности участников стоит искать в перечне владельцев ООО "НТП "Технопарк-сервис". Так среди учредителей предприятия, по данным госреестра, среди прочих указан Ерохин Виктор Васильевич, который прописан в городе Днепр, по улице Ближний. Этот же адрес значится в регистрационных данных его сына, ФЛП Ерохина Дмитрия Викторовича с которым предприятие конкурировало на торгах.

В случае подписания контракта с Марганецькою центральной городской больницей это станут уже 8 торги успешно "распиленные" Дмитрием Єрохиним и ООО "НТП "Технопарк-сервис". При этом все договоры на торгах с такой номинальной конкуренцией получал именно ФЛП. Речь идет о следующих заказчиков и суммы контрактов:

КП КУОЗ "Солонянська центральная районная больница" ДОР" – 500 тыс грн;

КНП "Консультативно-диагностический центр" Деснянского района. г. Киева – 1,29 млн грн;

КУ "Запорожская областная клиническая больница ЗОР" – 104,3 тыс грн;

КНП "Черниговская центральная районная больница Черновицкой районного совета" - 378 тыс грн;

КНП "Могилев-Подольская окружная больница интенсивного лечения" - 329 тыс грн;

КНП "Онкологический диспансер г. Мариуполь" - 118,5 тыс грн;

КНП "Могилев-Подольская окружная больница интенсивного лечения" - 399,5 тыс грн.

Еще один договор с Черновицкой районной больницей на сумму 378 тыс грн удалось разорвать благодаря вмешательству Государственной аудиторской службы Украины.

Таким образом нарушая законы Украины "О защите экономической конкуренции" и "О публичные закупки" ФЛП Дмитрий Ерохин успел получить заказов на сумму 3,12 млн грн и нацелился на поставку оборудования еще на 490 тыс грн.

Если же на откровенный распил бюджетных средств все же обратит внимание Антимнопольний комитет, участников этого заговора будет ожидать штраф в размере до 10% от выручки за последний отчетный год, а также трехлетний запрет на участие в открытых торгах.