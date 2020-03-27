На Полтавщине зафиксировали первый случай коронавируса

В Полтавской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 75-летней женщины

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В Полтавской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 75-летней женщины

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на личной Facebook-странице.

"К сожалению, имеем первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, в последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина”, - написал Виталий Малецкий.

Биологические материалы для более детального анализа ПЦР направили лаборатории в столице.

Как информировали RegioNews ранее, на подъездах к городу Полтаве 26 марта начали устанавливать блокпосты.



