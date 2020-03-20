Вместо масок - противогазы: как в Сумах борются с коронавирусом

Недостаток масок в сумских аптеках побуждает горожан к кардинальным решениям

Фото: Сумские дебаты

Недостаток масок в сумских аптеках побуждает горожан к кардинальным решениям

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Сумские дебаты.

Некоторые сумчане с особым чувством юмора нашли выход из дефицита масок в аптеках и достали ... противогазы. Недавно заметили водителя такси с таким средством защиты органов дыхания, а на улице Металлургов - пешехода с такой же "экипировкой".