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20 марта 2020, 12:45 10

Вместо масок - противогазы: как в Сумах борются с коронавирусом

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20 марта 2020, 12:45 10
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Недостаток масок в сумских аптеках побуждает горожан к кардинальным решениям
Фото: Сумские дебаты
Недостаток масок в сумских аптеках побуждает горожан к кардинальным решениям

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Сумские дебаты.

Некоторые сумчане с особым чувством юмора нашли выход из дефицита масок в аптеках и достали ... противогазы. Недавно заметили водителя такси с таким средством защиты органов дыхания, а на улице Металлургов - пешехода с такой же "экипировкой".


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