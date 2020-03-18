Россия закрыла границу для оккупированного Донбасса
Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Кабмина РФ, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин главам правительств ряда государств, с которыми он провел телефонные переговоры.
"Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции...принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Мишустин разговаривал с коллегами из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.
В свою очередь, подконтрольные "ЛДНР" СМИ уже сообщают, что граница закрыта и для части оккупированного РФ Донбасса, а в Россию пропускают только тех, у кого есть российский паспорт.
Об этом также сообщают пограничники, а также те, кого уже развернули обратно в "ДНР" без документа.
"Вчера "депутаты ДНР" доказывали обратное, что никаких распоряжений со стороны РФ не поступало, и проезд для жителей "ДНР" будет беспрепятственным, и все сообщения о закрытии "границы "ДНР-РФ - это все "хохловбросы", однако на деле, как всегда все оказалось по-другому ", - говорится в сообщении.
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Напомним, в России в течение суток 16 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска.
Ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.
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