Количество пострадавших в результате дробного удара по Харькову снова возросло
Количество пострадавших в результате массированной ночной атаки беспилотников на Харьков возросло до 31
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Количество пострадавших от ночных обстрелов возросло до 31", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 января российская армия атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.
23 января 2026
