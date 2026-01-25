На Чернігівщині "Герані" влучили в ангари з зерном та будинки

Фото: Чернігівська ОВА

У селі Чернігівського району протягом доби 24 січня зафіксували кілька ударів російськими ракетами "Герань"по території сільськогосподарського кооперативу

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загорівся ангар для зберігання зерна, пошкоджено 5 вантажівок.

Окрім того, пізно ввечері в місті Новгород-Сіверський пролунали два вибухи. Удар "Гераней" припав на житлову забудову: пошкоджені будинки, виникла пожежа.

Місцева влада продовжує оцінювати наслідки та ліквідовувати пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 25 січня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М або ракетами С-300, а також 102 БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.