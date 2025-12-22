В Чернигове неизвестные повалили Менору и оставили провокационную надпись

Фото: Суспильне Чернигов

В Чернигове полиция расследует инцидент с повреждением Меноры. Уведомление о событии поступило правоохранителям утром 22 декабря

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, ночью неизвестные свергли Менору и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, полицейские завершили досудебное расследование в отношении 38-летнего мужчины за поругание над могилами на одном из кладбищ Пересыпского района Одессы. В ходе расследования установили причастность фигуранта еще к 57 повреждениям на этом же кладбище – всего 86 памятных сооружений.