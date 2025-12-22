У Чернігові невідомі повалили Менору та залишили провокаційний напис

Фото: Суспільне Чернігів

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, вночі невідомі особи повалили Менору та залишили напис із закликом до порушення рівноправності громадян.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Нагадаємо, поліцейські завершили досудове розслідування стосовно 38-річного чоловіка за наругу над могилами на одному з кладовищ Пересипського району Одеси. Під час розслідування встановили причетність фігуранта ще до 57 пошкоджень на цьому ж кладовищі – загалом 86 пам’ятних споруд.