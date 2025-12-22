В Винницкой области расследуют обстоятельства смерти 5-месячного ребенка

Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мертвым младенца в кроватке обнаружили родители: ребенок лежал лицом книзу. Родители сообщили об этом полиции.

Предварительно, причиной смерти является асфиксия, а именно закрытие отверстий рта и носа постелью.

В ходе следственных действий полицейские установили, что сообщения о каких-либо неправомерных действиях в семье к правоохранителям не поступали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 и ст. 137 УК.

