Фото: ОВА

Усього за минулу добу росіяни здійснили 30 обстрілів по населеним пунктам Чернігівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Вдень 2 грудня російські "Герані" повторно поцілили по фермерському господарстві в одному із селищ Чернігівського району – пролунали два вибухи. Пожежу на місці прильоту ліквідували.

Крім того, ворог атакував БпЛА "Герань" по енергообʼєкту.

Також ввечері ворожий безпілотник поцілив по одному із підприємств у Коропській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня війська РФ атакували безпілотниками Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У місті Тернівка загинули дві людини, ще три – поранені.