Обстріли на Чернігівщині: росіяни вдарили по фермі, підприємству та енергооб’єкту
Усього за минулу добу росіяни здійснили 30 обстрілів по населеним пунктам Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Вдень 2 грудня російські "Герані" повторно поцілили по фермерському господарстві в одному із селищ Чернігівського району – пролунали два вибухи. Пожежу на місці прильоту ліквідували.
Крім того, ворог атакував БпЛА "Герань" по енергообʼєкту.
Також ввечері ворожий безпілотник поцілив по одному із підприємств у Коропській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа.
Нагадаємо, в ніч на 3 грудня війська РФ атакували безпілотниками Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У місті Тернівка загинули дві людини, ще три – поранені.