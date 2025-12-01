На Чернігівщині дві людини постраждали внаслідок атаки дронів

Фото: ДСНС

У Корюківському районі внаслідок влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізували.

У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмовану жінку доставили до лікарні.

