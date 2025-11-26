На Чернігівщині через ворожі атаки загинула тисяча свиней, пошкоджені підприємства

На Чернігівщині через ворожу атаку на ферму загинула тисяча свиней
Ворожа армія вкотре атакувала інфраструктурні об’єкти на Чернігівщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок ворожої атаки в одному з селищ Чернігівського району зруйновані господарські будівлі фермерського господарства – загинули близько 1000 свиней.
Внаслідок влучання ворожого БПЛА по території лісництва у Чернігівському районі пошкоджені адмінбудівля, майстерня, побутове приміщення та автомобільна техніка. Один з пошкоджених транспортних засобів – пожежний автомобіль.
Інформації про постраждалих немає.
Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 90-та ударними БпЛА, близько 55 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 72 ворожі безпілотники.