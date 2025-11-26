На Чернігівщині через ворожі атаки загинула тисяча свиней, пошкоджені підприємства

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ворожої атаки в одному з селищ Чернігівського району зруйновані господарські будівлі фермерського господарства – загинули близько 1000 свиней.

Внаслідок влучання ворожого БПЛА по території лісництва у Чернігівському районі пошкоджені адмінбудівля, майстерня, побутове приміщення та автомобільна техніка. Один з пошкоджених транспортних засобів – пожежний автомобіль.

Інформації про постраждалих немає.

Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 90-та ударними БпЛА, близько 55 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 72 ворожі безпілотники.