Росіяни атакували Городню на Чернігівщині: виникли пожежі, загинули дві жінки

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та пресслужбу поліції.

"Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали", – написав посадовець.

Внаслідок атаки загинули дві місцеві мешканки: 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця.

Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки.

За даними ​​ДСНС, один із БпЛА влучив у неексплуатовану будівлю на території непрацюючого підприємства. Ще один удар дрон наніс по приватному домоволодінню, внаслідок чого загорівся приватний будинок і господарська споруда. Також пошкоджені кілька поруч розташованих осель.

В обох випадках виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. До гасіння залучалися 10 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина, ще 9 осіб постраждали.