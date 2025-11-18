09:28  18 листопада
18 листопада 2025, 08:47

Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині: виникли пожежі, загинули дві жінки

18 листопада 2025, 08:47
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Вночі 18 листопада російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та пресслужбу поліції.

"Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали", – написав посадовець.

Внаслідок атаки загинули дві місцеві мешканки: 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця.

Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині: виникли пожежі, загинули дві жінки

Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки.

Росіяни атакували Городню на Чернігівщині: виникли пожежі, загинули дві жінки
Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині: виникли пожежі

За даними ​​ДСНС, один із БпЛА влучив у неексплуатовану будівлю на території непрацюючого підприємства. Ще один удар дрон наніс по приватному домоволодінню, внаслідок чого загорівся приватний будинок і господарська споруда. Також пошкоджені кілька поруч розташованих осель.

В обох випадках виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. До гасіння залучалися 10 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині: загинули дві жінки
Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині
Росіяни атакували дронами Чернігівщину
Росіяни атакували Городню на Чернігівщині

Нагадаємо, вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина, ще 9 осіб постраждали.

