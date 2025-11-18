На Чернігівщині тривають пошуки зниклого підлітка

На Чернігівщині тривають пошуки зниклого 17-річного хлопця
Рятувальники долучилися до пошуку 17-річного хлопця, який зник 15 листопада
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Для встановлення можливого місцеперебування хлопця фахівці ДСНС спільно з правоохоронцями та місцевими мешканцями прочісують місцевість, де його востаннє бачили знайомі, а також застосовують безпілотники для моніторингу території з повітря та огляду важкодоступних ділянок.
Від ДСНС до пошукових робіт залучені 10 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки та 2 БпЛА.
Пошуки тривають. Станом на зараз хлопця не знайдено.
Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка, який зник кілька днів раніше під час риболовлі на річці Борзенка.
