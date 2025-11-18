На Чернігівщині тривають пошуки зниклого підлітка

Фото: ДСНС

Рятувальники долучилися до пошуку 17-річного хлопця, який зник 15 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Для встановлення можливого місцеперебування хлопця фахівці ДСНС спільно з правоохоронцями та місцевими мешканцями прочісують місцевість, де його востаннє бачили знайомі, а також застосовують безпілотники для моніторингу території з повітря та огляду важкодоступних ділянок.

Від ДСНС до пошукових робіт залучені 10 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки та 2 БпЛА.

Пошуки тривають. Станом на зараз хлопця не знайдено.

