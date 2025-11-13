Фото: поліція

ДТП сталася 12 листопада близько 17:10 на дорозі поблизу міста Ніжин

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили, що 44-річний водій Renault, рухаючись з села Липів Ріг в напрямку Ніжина, наїхав на пішохода, яка йшла по смузі руху автомобіля. Від отриманих травм 83-річна жінка померла на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, вдень 10 листопада у Луцьку водій Ford збив на пішохідному переході двох 15-річних підлітків та втік, залишивши авто. Внаслідок ДТП діти отримали травми. Їх доставили до лікарні.