На Чернігівщині водій легковика на смерть збив жінку
ДТП сталася 12 листопада близько 17:10 на дорозі поблизу міста Ніжин
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Поліцейські встановили, що 44-річний водій Renault, рухаючись з села Липів Ріг в напрямку Ніжина, наїхав на пішохода, яка йшла по смузі руху автомобіля. Від отриманих травм 83-річна жінка померла на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.
Нагадаємо, вдень 10 листопада у Луцьку водій Ford збив на пішохідному переході двох 15-річних підлітків та втік, залишивши авто. Внаслідок ДТП діти отримали травми. Їх доставили до лікарні.
11 листопада 2025
