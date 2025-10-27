В сети показали последствия массированного удара РФ по Чернигову
В понедельник, 27 октября, РФ атаковала Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, в Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. Пострадавшего спасатели вместе с медиками доставили в карету скорой помощи.
В Черниговском районе в результате попадания беспилотника загорелось хозяйственное здание. Пожар оперативно ликвидировали пожарные.
По предварительной информации, обошлось без потерпевших.
Напомним, на днях в Черниговской области обнаружили неразорванные боевые части вражеских дронов. Опасные находки были обнаружены в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.
