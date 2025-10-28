07:15  28 жовтня
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
02:50  28 жовтня
7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось
00:50  28 жовтня
Відомий актор-військовий потрапив у моторошну ДТП: стало відомо про наслідки
28 жовтня 2025, 06:59

Нічний удар по Чернігову: шахед впав у центральній частині міста

28 жовтня 2025, 06:59
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернігові пізно ввечері понеділка, 27 жовтня, стався вибух

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міську владу та місцеві пабліки.

Вибух пролунав у центральній частині міста. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський підтвердив падіння дрона-камікадзе типу "Шахед".

"Зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наслідки уточнюються", – повідомив він.

Місцеві мешканці повідомляють про проблеми з мобільним зв’язком після вибуху.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих наразі з'ясовується.

Нагадаємо, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками. У Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.

Окрім того, ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
