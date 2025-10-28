Нічний удар по Чернігову: шахед впав у центральній частині міста
У Чернігові пізно ввечері понеділка, 27 жовтня, стався вибух
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міську владу та місцеві пабліки.
Вибух пролунав у центральній частині міста. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський підтвердив падіння дрона-камікадзе типу "Шахед".
"Зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наслідки уточнюються", – повідомив він.
Місцеві мешканці повідомляють про проблеми з мобільним зв’язком після вибуху.
Інформація про можливі руйнування та постраждалих наразі з'ясовується.
Нагадаємо, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками. У Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.
Окрім того, ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.