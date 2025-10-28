Нічний удар по Чернігову: шахед впав у центральній частині міста

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міську владу та місцеві пабліки.

Вибух пролунав у центральній частині міста. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський підтвердив падіння дрона-камікадзе типу "Шахед".

"Зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наслідки уточнюються", – повідомив він.

Місцеві мешканці повідомляють про проблеми з мобільним зв’язком після вибуху.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих наразі з'ясовується.

Нагадаємо, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками. У Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.

Окрім того, ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.