РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

"Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", – говорится в сообщении.

Известно, что около 16:00 враг попал беспилотниками по инфраструктурному объекту в Сновске и по одному из населенных пунктов Сновской общины.

Как сообщалось, 27 октября РФ атаковала Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками. В Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы.