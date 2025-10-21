Чернігів залишився без води після атаки російських дронів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Чернігівводоканал".

За інформацією підприємства, з 05:30 фахівці розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення, щоб частково відновити роботу систем водопостачання.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", – зазначили у водоканалі.

Також комунальники організовують підвезення технічної води в окремі райони міста. Місця та час підвезення обіцяють повідомити додатково.

У місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці можуть набрати воду, якщо вони розташовані поруч.

У "Чернігівводоканалі"наголосили, що підприємство працює не лише над подачею води, а й над запуском понад 20 каналізаційних насосних станцій, аби забезпечити водовідведення в місті.

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 20 жовтня, через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання. Комунальники та влада регіону зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи в електромережах розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованих ворожих атак по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів.