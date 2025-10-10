12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 16:48

На Чернігівщині погіршилася ситуація зі світлом

10 жовтня 2025, 16:48
У Чернігівській області у п’ятницю, 10 жовтня, ситуація з електроенергією значно погіршилася. Наразі відключають одночасно три черги споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, станом на день 10 жовтня аварійні вимкнення світла тривають у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

"На Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень, наразі в регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Багато областей залишилась без електропостачання.

У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
Росія масовано атакувала енергетику України: в низці областей – аварійні відключення
10 жовтня 2025, 09:31
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка
10 жовтня 2025, 18:13
Одна з країн ЄС виганяє понад 800 росіян
10 жовтня 2025, 18:06
В Одесі викрили посадовців міськради, які завдали громаді збитків на 6 млн грн
10 жовтня 2025, 17:49
Смертельна ДТП на Прикарпатті: легковик влетів у вантажівку
10 жовтня 2025, 17:40
Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
10 жовтня 2025, 17:33
Росіяни зруйнували агрофірму на Харківщині
10 жовтня 2025, 17:19
На Харківщині молодь запрошують долучитися до опитування щодо грантів
10 жовтня 2025, 17:15
У КМДА відреагували на повідомлення про незахищеність київських ТЕЦ
10 жовтня 2025, 16:59
На Тернопільщині судитимуть двох посадовців, які завдали державі збитків майже півмільйона гривень
10 жовтня 2025, 16:28
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
