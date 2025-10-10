На Чернігівщині погіршилася ситуація зі світлом
У Чернігівській області у п’ятницю, 10 жовтня, ситуація з електроенергією значно погіршилася. Наразі відключають одночасно три черги споживачів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".
Як зазначається, станом на день 10 жовтня аварійні вимкнення світла тривають у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
"На Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень, наразі в регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно", – додали у відомстві.
Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Багато областей залишилась без електропостачання.
