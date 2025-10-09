На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
Поліцейські перекрили канал незаконного збуту вибухонебезпечних боєприпасі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці затримали 37-річну мешканку Коропської громади, яка налагодила продаж ручних гранат.
Поліцейські встановили, що жінка вже реалізувала щонайменше дві гранати та запали до них. Під час документування чергового факту збуту – п’яти ручних гранат і запалів – поліцейські затримали зловмисницю.
Під час обшуку в помешканні жінки вилучили ще одну гранату із запалом. Усе вилучене направили на експертне дослідження.
Фігурантці оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами). Жінці загрожує до 7 років увʼязнення. Досудове розслідування триває.
