09 жовтня 2025, 08:56

На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат

09 жовтня 2025, 08:56
Фото: поліція
Поліцейські перекрили канал незаконного збуту вибухонебезпечних боєприпасі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали 37-річну мешканку Коропської громади, яка налагодила продаж ручних гранат.

Поліцейські встановили, що жінка вже реалізувала щонайменше дві гранати та запали до них. Під час документування чергового факту збуту – п’яти ручних гранат і запалів – поліцейські затримали зловмисницю.

Під час обшуку в помешканні жінки вилучили ще одну гранату із запалом. Усе вилучене направили на експертне дослідження.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами). Жінці загрожує до 7 років увʼязнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ділків, які намагались налагодити нелегальний продаж трофейної зброї. Серед вилученого, зокрема, російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої.

торговля Чернігівська область продаж Боєприпаси Граната
Мільйони на порно і "моральний контроль"
