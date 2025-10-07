На Чернігівщині Volkswagen виїхав на зустрічну й зіткнувся з вантажівкою: 24-річний водій загинув
ДТП сталася вночі 5 жовтня в селі Велика Дорога Ніжинського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN, що рухалася у напрямку Прилук. Внаслідок аварії 24-річний водій легковика загинув на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Призначена низка експертиз, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, вдень 5 жовтня на Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася. Загинула водійка авто, 21-річна киянка.
