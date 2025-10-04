Фото: ДСНС

Вночі 4 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Чернігові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС.

Під час нічної атаки дрони-камікадзе пошкодили кілька важливих об’єктів електропостачання. За даними обленерго, без світла залишилися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу у Чернігові. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Очільник ОВА зазначив, що минулої доби під обстрілами опинилися 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах області. У Новгород-Сіверському дрони поцілили по нежитловій будівлі, де виникла пожежа.

Щодо ситуації з енергетикою Чаус повідомив, що в області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії – "три через три". Енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути додаткових обмежень, у деяких громадах плануються полегшення графіків.

Також триває робота з військовим командуванням щодо підсилення системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російська армія атакувала Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. ППО знешкодила 73 дрони.