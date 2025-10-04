20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2025, 10:34

Росіяни вдарили по енергооб’єктах Чернігова: без світла залишилися 50 тисяч споживачів

04 жовтня 2025, 10:34
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вночі 4 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Чернігові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС.

Під час нічної атаки дрони-камікадзе пошкодили кілька важливих об’єктів електропостачання. За даними обленерго, без світла залишилися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу у Чернігові. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Очільник ОВА зазначив, що минулої доби під обстрілами опинилися 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах області. У Новгород-Сіверському дрони поцілили по нежитловій будівлі, де виникла пожежа.

Щодо ситуації з енергетикою Чаус повідомив, що в області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії – "три через три". Енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути додаткових обмежень, у деяких громадах плануються полегшення графіків.

Також триває робота з військовим командуванням щодо підсилення системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російська армія атакувала Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. ППО знешкодила 73 дрони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область Чернігів війна обстріли енергопостачання енергообʼєкт
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 109 дронами: ППО знешкодила 73 БпЛА
04 жовтня 2025, 10:17
Митники за тиждень вилучили понад 400 iPhone, які намагалися нелегально завезти в Україну
04 жовтня 2025, 09:32
Репер OTOY розповів, за що його затримувала поліція
04 жовтня 2025, 01:50
Журналіст Слава Соломка зізнався, що йому соромно за сварку з MELOVIN
04 жовтня 2025, 01:30
Письменниця Ірена Карпа розповіла, чому в неї не склались романтичні стосунки з Андрієм Хливнюком
04 жовтня 2025, 00:50
В Європі дешевшає молоко: чи вплине це на ціни в Україні
04 жовтня 2025, 00:30
"За 200 гривень на годину": ведуча Леся Нікітюк розповіла, як родина допомагає їй з сином
03 жовтня 2025, 23:30
Росіяни в Харкові пошкодили понад 500 будівель, які є культурними пам'ятками
03 жовтня 2025, 23:00
На Дніпропетровщині зупинили частину приміських поїздів: кого зачеплять зміни
03 жовтня 2025, 21:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »