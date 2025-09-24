На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
Трагедія сталася ввечері 23 вересня у місті Мена Корюківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
До поліції надійшло повідомлення про 13-річну дівчинку, яку вдома знайшли мертвою. Вона вчинила самогубство через повішання.
На місце виїхали слідчі, а також ювенальні інспектори.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з приміткою "самогубство"). Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 21 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині знайшли мертвим десятикласника. Правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті 16-річного хлопця.
