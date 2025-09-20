Ворожі дрони вдарили по Чернігівщині: є загибла, серед постраждалих – медики
У ніч на 20 вересня російські війська атакували безпілотниками Чернігівську область
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
Поблизу одного із сіл Чернігівського району під час ворожого удару постраждали шестеро людей: водій легковика та двоє пасажирів, які їхали трасою, а також водій "швидкої" та двоє медиків, які виїхали на допомогу пораненим. Усі вони госпіталізовані, їм надається необхідна меддопомога.
У Борзнянській громаді Ніжинського району внаслідок атаки дрона загорілося приватне домогосподарство. Там загинула 62-річна місцева мешканка. Пожежу вдалося загасити.
Правоохоронці задокументували наслідки чергових ворожих атак.
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.