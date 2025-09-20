Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Поблизу одного із сіл Чернігівського району під час ворожого удару постраждали шестеро людей: водій легковика та двоє пасажирів, які їхали трасою, а також водій "швидкої" та двоє медиків, які виїхали на допомогу пораненим. Усі вони госпіталізовані, їм надається необхідна меддопомога.

У Борзнянській громаді Ніжинського району внаслідок атаки дрона загорілося приватне домогосподарство. Там загинула 62-річна місцева мешканка. Пожежу вдалося загасити.

Правоохоронці задокументували наслідки чергових ворожих атак.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.