В ООН відреагували на російський удар по гуманітарній місії біля Чернігова

фото: гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале (ukraine.un.org)

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) шоковані російським ударом по гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.

"Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил РФ у Чернігівській області", – зазначив він.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни вдарили ракетою по Чернігову. Росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Внаслідок атаки загинуло двоє осіб.