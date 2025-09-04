В ООН відреагували на російський удар по гуманітарній місії біля Чернігова
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) шоковані російським ударом по гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.
"Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил РФ у Чернігівській області", – зазначив він.
Раніше ми повідомляли про те, що росіяни вдарили ракетою по Чернігову. Росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Внаслідок атаки загинуло двоє осіб.
На Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентівВсі новини »
03 вересня 2025, 08:17Польща піднімала авіацію через нічну атаку на Україну
03 вересня 2025, 07:16Британія готує нові санкції проти РФ
03 вересня 2025, 01:55
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
В Луганську горить важлива російська нафтобаза
04 вересня 2025, 23:29Справжні еліти, на яких тримається будь-яка держава, це люди, які вміють казати "ні"
04 вересня 2025, 23:09У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах
04 вересня 2025, 22:52Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
04 вересня 2025, 22:10На Київщині поліція шукає молоду компанію, яка знущалась з тварини
04 вересня 2025, 21:59У Португалії трагічно загинув українець
04 вересня 2025, 21:52Теракт на Печерську: киянин отримав вирок
04 вересня 2025, 21:36Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують
04 вересня 2025, 21:35Декілька думок після сьогоднішнього саміту "коаліції охочих"
04 вересня 2025, 21:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »