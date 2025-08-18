В Черниговской области несовершеннолетние девушки танцевали под российскую песню на Аллее памяти погибших Героев

иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Прилуки Черниговской области шесть несовершеннолетних девушек танцевали под российскую песню на фоне баннеров с портретами погибших защитников Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

"На видео шестеро девушек снимали себя на фоне баннеров с портретами погибших защитников Украины в Прилуках, танцуя под песню на русском языке. Полицейские оперативно установили личности всех девушек - это местные жительницы 13 лет", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информацию о происшествии правоохранители обнаружили 17 августа в социальных сетях.

Родителей девушек привлекли к ответственности.

Напомним, на Черниговщине в конце июля вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя. Весной 2024 г. он самовольно покинул место службы в Черниговской области.