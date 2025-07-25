На Черниговщине в результате удара дрона сгорел дом: были ли внутри люди
По предварительной информации, в результате попадания полностью сгорел жилой дом местных жителей
Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.
В результате очередной вражеской атаки на пограничные населенные пункты Черниговщины российский дрон поразил частный двор в Семеновской громаде Новгород-Северского района. Происшествие произошло днем.
О пострадавших пока не сообщается. На место происшествия оперативно выехали правоохранители. Полиция проводит осмотр территории, фиксирует последствия удара и собирает доказательную базу для дальнейшего расследования.
Предварительную квалификацию инцидента правоохранители предоставили по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны". Эта статья охватывает действия, составляющие военные преступления.
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