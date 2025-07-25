Фото: полиция Черниговской области

По предварительной информации, в результате попадания полностью сгорел жилой дом местных жителей

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В результате очередной вражеской атаки на пограничные населенные пункты Черниговщины российский дрон поразил частный двор в Семеновской громаде Новгород-Северского района. Происшествие произошло днем.

Русский дрон попал в частный дом

Полиция расследует факт военного преступления

О пострадавших пока не сообщается. На место происшествия оперативно выехали правоохранители. Полиция проводит осмотр территории, фиксирует последствия удара и собирает доказательную базу для дальнейшего расследования.

Предварительную квалификацию инцидента правоохранители предоставили по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны". Эта статья охватывает действия, составляющие военные преступления.

Ранее сообщалось, удар по Харькову: 14 раненых, под завалами могут быть люди.