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25 июля 2025, 18:26

На Черниговщине в результате удара дрона сгорел дом: были ли внутри люди

25 июля 2025, 18:26
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Фото: полиция Черниговской области
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По предварительной информации, в результате попадания полностью сгорел жилой дом местных жителей

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В результате очередной вражеской атаки на пограничные населенные пункты Черниговщины российский дрон поразил частный двор в Семеновской громаде Новгород-Северского района. Происшествие произошло днем.

Русский дрон попал в частный дом
Полиция расследует факт военного преступления

О пострадавших пока не сообщается. На место происшествия оперативно выехали правоохранители. Полиция проводит осмотр территории, фиксирует последствия удара и собирает доказательную базу для дальнейшего расследования.

Предварительную квалификацию инцидента правоохранители предоставили по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны". Эта статья охватывает действия, составляющие военные преступления.

Ранее сообщалось, удар по Харькову: 14 раненых, под завалами могут быть люди.

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