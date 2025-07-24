На Черниговщине вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя

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Дезертир, который призвал к свержению конституционного строя, приговорен к 6 годам заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, суд признал мужчину виновным в дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины), а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Весной 2024 года он самовольно покинул место службы в Черниговской области.

Напомним, в Черниговской области курсант расстрелял военных на полигоне.