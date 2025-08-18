20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 17:53

На Чернігівщині неповнолітні дівчата танцювали під російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв

18 серпня 2025, 17:53
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті Прилуки Чернігівської області шестеро неповнолітніх дівчат танцювали під російську пісню на фоні банерів із портретами загиблих захисників України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.

"На відео шестеро дівчат знімали себе на фоні банерів із портретами загиблих захисників України у Прилуках, танцюючи під пісню російською мовою. Поліцейські оперативно встановили особи всіх дівчат - це місцеві мешканки віком 13 років", – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що інформацію про подію правоохоронці виявили 17 серпня у соціальних мережах.

Батьків дівчат притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, на Чернігівщині наприкінці липня винесли вирок дезертиру, який закликав до повалення конституційного ладу. Навесні 2024 року він самовільно залишив місце служби в Чернігівській області.

Чернігівська область Прилуки події
16 серпня 2025
