На Чернігівщині неповнолітні дівчата танцювали під російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв
У місті Прилуки Чернігівської області шестеро неповнолітніх дівчат танцювали під російську пісню на фоні банерів із портретами загиблих захисників України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.
"На відео шестеро дівчат знімали себе на фоні банерів із портретами загиблих захисників України у Прилуках, танцюючи під пісню російською мовою. Поліцейські оперативно встановили особи всіх дівчат - це місцеві мешканки віком 13 років", – йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що інформацію про подію правоохоронці виявили 17 серпня у соціальних мережах.
Батьків дівчат притягнули до відповідальності.
Нагадаємо, на Чернігівщині наприкінці липня винесли вирок дезертиру, який закликав до повалення конституційного ладу. Навесні 2024 року він самовільно залишив місце служби в Чернігівській області.