Фото: полиция Черниговской области

Полиция Прилуцкого района начала расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 августа около 14:15 на трассе возле села Лавирково в Талалаевской громаде

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате аварии 49-летняя пассажирка погибла на месте, а водитель получил травмы и был госпитализирован.

Следователи территориального подразделения, работая под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. В настоящее время правоохранители проводят необходимые экспертизы и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Место аварии на трассе вблизи села Лавирково

Полиция обращается к свидетелям аварии или тем, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, с просьбой сообщить по телефону (050) 687-39-59 - следователю Станиславу Тищенко, или по номеру 102.

Напоминаем, что 7 августа в селе Лавирково Прилуцкого района произошло ДТП с трагическими последствиями. Водитель не справился с управлением, и отбойник насквозь пробил автомобиль - детали происшествия до сих пор выясняют правоохранители.