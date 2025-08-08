09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 11:15

Появились подробности смертельного ДТП возле села Лавирково в Черниговской области

08 августа 2025, 11:15
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Черниговской области
Читайте також
українською мовою

Полиция Прилуцкого района начала расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 августа около 14:15 на трассе возле села Лавирково в Талалаевской громаде

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате аварии 49-летняя пассажирка погибла на месте, а водитель получил травмы и был госпитализирован.

Следователи территориального подразделения, работая под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. В настоящее время правоохранители проводят необходимые экспертизы и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Место аварии на трассе вблизи села Лавирково

Полиция обращается к свидетелям аварии или тем, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, с просьбой сообщить по телефону (050) 687-39-59 - следователю Станиславу Тищенко, или по номеру 102.

Напоминаем, что 7 августа в селе Лавирково Прилуцкого района произошло ДТП с трагическими последствиями. Водитель не справился с управлением, и отбойник насквозь пробил автомобиль - детали происшествия до сих пор выясняют правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Черниговская область смертельное ДТП авария расследование погибший
Торговала украденными с могил военных цветами: жительница Житомирщины предстанет перед судом
08 августа 2025, 10:48
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
08 августа 2025, 09:59
На Днепропетровщине автомобиль врезался в дерево: одного пассажира деблокировали спасатели
08 августа 2025, 08:27
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами
08 августа 2025, 12:42
В Донецкой области разоблачили адвоката, которая требовала $1500 за помощь в демобилизации военнослужащего
08 августа 2025, 12:28
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
08 августа 2025, 12:16
Больницы под ударами: известно, сколько медучреждений разрушила Россия
08 августа 2025, 11:54
Хотел сбежать из Украины на параплане: пограничники задержали 48-летнего хмельничанина
08 августа 2025, 11:44
Во Львовской области разоблачили женщину, которая организовала незаконный экспорт лесоматериалов в ЕС
08 августа 2025, 11:36
Мир ценой уступок: риск повторения роковых решений прошлого
08 августа 2025, 11:01
"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны
08 августа 2025, 10:55
Торговала украденными с могил военных цветами: жительница Житомирщины предстанет перед судом
08 августа 2025, 10:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »