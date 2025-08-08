Фото: поліція Чернігівської області

Поліція Прилуцького району розпочала розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 7 серпня близько 14:15 на трасі поблизу села Лавіркове у Талалаївській громаді

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і в'їхав у відбійник. Внаслідок аварії 49-річна пасажирка загинула на місці, а керманич отримав травми і був госпіталізований.

Слідчі територіального підрозділу, працюючи під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі правоохоронці проводять необхідні експертизи та слідчі дії, щоб встановити всі обставини події.

Місце аварії на трасі поблизу села Лавіркове

Поліція звертається до свідків аварії або тих, хто має будь-яку інформацію про інцидент, з проханням повідомити за телефоном (050) 687-39-59 - слідчому Станіславу Тищенку, або за номером 102.

Нагадуємо, що 7 серпня у селі Лавіркове Прилуцького району сталася ДТП з трагічними наслідками. Водій не впорався з керуванням, і відбійник наскрізь пробив автомобіль - деталі події досі з'ясовують правоохоронці.