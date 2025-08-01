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01 августа 2025, 14:45

Смертельная авария на Черниговщине: погибла женщина, полиция ищет свидетелей

01 августа 2025, 14:45
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фото: Национальная полиция
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Полиция начала уголовное производство по факту ДТП в Нежинском районе, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 31 июля на автодороге "Киев-Сумы-Юнаковка" вблизи села Новая Басань.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Toyota", двигаясь со стороны Киева в направлении Сум, столкнулся с автомобилем "Skoda", под управлением жительницы села Новая Басань, выехавшей со второстепенной дороги, не отдав предпочтение движению.

В результате ДТП водитель легковушки "Skoda" погибла на месте, а двое пассажиров и водитель "Toyota" получили телесные повреждения.

Полиция обращается к свидетелям ДТП: если вам известны какие-либо обстоятельства происшествия, просьба звонить по телефону на линию 102.

Напомним, в Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом . По словам очевидцев, водитель такси в течение грубо нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно.

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