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31 июля 2025, 16:11

В Тернополе маршрутка сбила женщину

31 июля 2025, 16:11
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фото: Национальная полиция
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В четверг, 31 июля около 13:20 в Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Пирогова водитель маршрутного автобуса сбил человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, 72-летний водитель маршрутного автобуса марки Isuzu, курсировавший по маршруту "Микрорайон Северный – рынок", допустил наезд на женщину 1994 года рождения. К моменту аварии она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Напомним, на днях в центре Тернополя автомобиль сбил пенсионерку. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf допустила наезд на житель Тернополя 1960 года рождения.

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