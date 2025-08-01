фото: Национальная полиция

В Варасском районе Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия тяжело травмировался 14-летний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло 31 июля в селе Мульчицы. Водитель мотоцикла марки "Teken" не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением и допустил самопадение.

В результате аварии парень получил тяжелые травмы головы, переломы и ушибы. Сейчас медики борются за его жизнь.

Следователи начали досудебное расследование.

Напомним, на Сумщине 17-летняя девушка погибла за рулем чужого авто. В салоне также находились три подростка. Они не получили серьезных травм.