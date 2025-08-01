На Ровенщине 14-летний мотоциклист в реанимации после ДТП
В Варасском районе Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия тяжело травмировался 14-летний мотоциклист
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
ДТП произошло 31 июля в селе Мульчицы. Водитель мотоцикла марки "Teken" не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением и допустил самопадение.
В результате аварии парень получил тяжелые травмы головы, переломы и ушибы. Сейчас медики борются за его жизнь.
Следователи начали досудебное расследование.
Напомним, на Сумщине 17-летняя девушка погибла за рулем чужого авто. В салоне также находились три подростка. Они не получили серьезных травм.
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