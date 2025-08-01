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01 серпня 2025, 14:45

Смертельна аварія на Чернігівщині: загинула жінка, поліція шукає свідків

01 серпня 2025, 14:45
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фото: Національна поліція
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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП у Ніжинському районі, внаслідок якої одна людина загинула, а троє отримали травми

Про це повідомила Поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Заначається, що аварія трапилася 31 липня на автодорозі "Київ–Суми–Юнаківка" поблизу села Нова Басань.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Toyota", рухаючись зі сторони Києва в напрямку Сум, зіткнувся з автомобілем "Skoda", під керуванням мешканки села Нова Басань, яка виїхала з другорядної дороги, не надавши перевагу в русі.

Внаслідок ДТП водійка легковика "Skoda" загинула на місці, а двоє пасажирів та водій "Toyota" отримали тілесні ушкодження.

Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам відомі будь-які обставини події, прохання телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, у Полтаві нетверезий таксист ганяв по місту і влетів у житловий будинок. За словами очевидців, водій таксі протягом грубо порушував правила дорожнього руху та поводився неадекватно.

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