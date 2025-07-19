Константиновка под обстрелом: россияне ударили по домам дронами и авиабомбами
В первой половине дня 19 июля российские войска в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области. Враг применил авиабомбы ФАБ-250 и ударные FPV-дроны, в результате чего зафиксированы ранения гражданских и серьезные разрушения
Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.
По его словам, около 11:30 россияне сбросили три авиабомба:
- одна из них попала в многоквартирный дом;
- еще две — попали в помещение бывшего кинотеатра.
В результате удара ранен один мирный житель. Повреждены более 10 фасадов многоэтажек, разрушены здания кинотеатра и частный дом. Также повреждены два легковых автомобиля.
После этого, около 12:00, зафиксирован удар FPV-дроном:
- ранен еще один гражданский;
- поврежден фасад частного дома.
В 14:10 еще один дрон попал в город — на этот раз обошлось без жертв, но повреждена многоэтажка.
Оккупанты продолжают целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре, нанося ущерб жилью мирных граждан.
Местные власти призывают жителей не медлить и покинуть опасные районы.
По данным Донецкой ОВА, за 18 июля россияне убили 5 жителей Донбасса. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.
Напомним, в ночь на 19 июля российская армия атаковала Украину 379 средствами воздушного нападения.