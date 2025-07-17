Стрельба на полигоне Черниговщины: полиция задержала курсанта, убившего двух инструкторов
На Черниговщине полиция задержала курсанта, подозреваемого в убийстве двух военнослужащих на территории учебного центра
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 16 июля во время стрельбы.
Курсант открыл огонь из автоматического оружия по инструкторам. В результате двое военных погибли на месте.
Подозреваемый задержан. Дело расследуют по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух или более человек.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Черниговской области курсант расстрелял из автомата двух военных.
В Черниговской области курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, — СМИВсе новости »
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