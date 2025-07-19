фото: Национальная полиция

Вечером 18 июля в селе Коршев, что на Коломыйщине, пассажирский поезд сообщением Ивано-Франковск – Коломыя наехал на 12-летнюю девочку

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

По предварительным данным, девочка внезапно выбежала на железнодорожный переезд, несмотря на запрещенный сигнал светофора. Машинист поезда, 46-летний мужчина, не успел затормозить.

Ребенок, жительница Коршевской территориальной общины, с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Ее состояние уточняется.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

Полиция еще раз призывает граждан быть внимательными вблизи железнодорожных путей и пересекать их только в установленных местах после полной остановки.

Напомним, на Буковине под колесами локомотива погиб мужчина.