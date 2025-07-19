На Прикарпатье 12-летняя девочка попала под поезд
Вечером 18 июля в селе Коршев, что на Коломыйщине, пассажирский поезд сообщением Ивано-Франковск – Коломыя наехал на 12-летнюю девочку
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
По предварительным данным, девочка внезапно выбежала на железнодорожный переезд, несмотря на запрещенный сигнал светофора. Машинист поезда, 46-летний мужчина, не успел затормозить.
Ребенок, жительница Коршевской территориальной общины, с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Ее состояние уточняется.
По этому факту возбуждено уголовное производство.
Полиция еще раз призывает граждан быть внимательными вблизи железнодорожных путей и пересекать их только в установленных местах после полной остановки.
Напомним, на Буковине под колесами локомотива погиб мужчина.