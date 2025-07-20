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20 липня 2025, 15:48

Стрілянина в Чернігові: після сутички у дворі 39-річний чоловік опинився з простреленою ногою

20 липня 2025, 15:48
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Фото: патрульна поліція Чернігівської області
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Увечері 19 липня в одному з дворів на вулиці Соборності в Чернігові стався інцидент зі стріляниною, внаслідок якого постраждав чоловік

Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення від жінки, яка почула звуки, схожі на постріли. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

На місці події інспектори виявили 39-річного чоловіка з пораненням ноги. Ймовірно, він зазнав вогнепального поранення. Патрульні оперативно надали йому домедичну допомогу - наклали турнікет та викликали швидку медичну допомогу. Неподалік перебував інший учасник інциденту - 56-річний громадянин, який розповів, що між ним та потерпілим виникла словесна суперечка, яка переросла у штовханину.

За словами чоловіка, під час сутички він зробив кілька пострілів: один - у повітря, один - у землю, а третій - у напрямку опонента. Саме цей постріл, імовірно, спричинив травму. Після інциденту він передав правоохоронцям предмет, схожий на пістолет, який дістав зі свого автомобіля.

Для встановлення усіх обставин на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, стрілянина на полігоні Чернігівщини: поліція затримала курсанта, який убив двох інструкторів.

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