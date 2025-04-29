Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в ТЦК в Чернигове. Известно, что он действовал по заказу россиян

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 41-летнего мужчину, который бросил горящую бутылку с легковоспламеняющимся веществом на территорию ТЦК в Чернигове. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. По инструкции российского куратора он сделал "коктейль Молотова" и ночью бросил его в ТЦК.

Правоохранители задержали агента РФ, тем самым предотвратив дальнейшие попытки поджогов.

Напомним, ранее в Полтавской области задержали российскую агентку, которая готовила подрывы возле местных админзданий украинских военных и правоохранителей. Она получила заказы от россиян на совершение взрывов вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.