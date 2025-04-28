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Сотрудники СБУ задержали в Днепре местных супругов, которые по заказу рашистов готовили теракты в прифронтовом городе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

Чтобы выполнить задание, фигуранты обустроили на территории Днепра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывчатками и гранатами Ф-1. Россияне планировали впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были получить взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах.

Кроме подготовки схронов оба предателя по поручению российских спецслужбистов "контролировали" выполнение диверсий другой агентурой.

Так, например, фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, совершенные другими приспешниками РФ, которых уже задержала СБУ. Соответствующий "отчет" агенты мессенджером направили куратору в Россию.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили супругов предателей, задокументировали их преступления и задержали.

По данным следствия, ими оказались 42-летний контрактник одной из воинских частей, занимавшийся подрывной деятельностью во время отпусков на дом, а также его 24-летняя жена, которую россияне завербовали на одном из Телеграм-каналов.

При обыске у них изъяли новую взрывчатку, замаскированную в термосы и усиленную шурупами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, используемые ими для связи с куратором.

Задержанным объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона, который готовил ликвидацию командиров ВСУ.