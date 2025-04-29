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Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув "коктейль Молотова" в ТЦК у Чернігові. Відомо, що він діяв на замовлення росіян

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який кинув підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною на територію ТЦК у Чернігові. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відомо, що раніше зловмисник вже притягався до відповідальності за зберігання наркотиків. За інструкцією російського куратора він зробив "коктейль" Молотова" та вночі кинув його в ТЦК.

Правоохоронці затримали агента РФ, тим самим запобігши подальшим спробам підпалів.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Вона отримала замовлення від росіян на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.