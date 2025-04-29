13:42  29 квітня
На Харківщині неповнолітня працювала на росіян: 16-річна отримала підозру
12:29  29 квітня
Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовля
11:35  29 квітня
Посадовиця міськради на Миколаївщині виявилася агенткою РФ
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2025, 17:13

На Чернігівщині чоловік кинув "коктейль Молотова" в ТЦК

29 квітня 2025, 17:13
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув "коктейль Молотова" в ТЦК у Чернігові. Відомо, що він діяв на замовлення росіян

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який кинув підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною на територію ТЦК у Чернігові. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відомо, що раніше зловмисник вже притягався до відповідальності за зберігання наркотиків. За інструкцією російського куратора він зробив "коктейль" Молотова" та вночі кинув його в ТЦК.

Правоохоронці затримали агента РФ, тим самим запобігши подальшим спробам підпалів.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Вона отримала замовлення від росіян на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК поліція теракт
Хотіли зігрітись: в Ужгороді діти спалили автомобіль
29 квітня 2025, 10:15
На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських
28 квітня 2025, 19:30
У Дніпрі затримали військового-контрактника та його дружину, які на замовлення росіян готували теракти
28 квітня 2025, 10:41
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Через російські авіаудари в Херсоні пошкоджені житлові будинки та школи
29 квітня 2025, 20:30
Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами: поранені 4 людини
29 квітня 2025, 20:00
Росіяни активізувалися на Донеччині і проводять наступальні дії
29 квітня 2025, 19:52
На Черкащині через пожежу госпіталізували двох дітей: вогонь знищив будинок повністю
29 квітня 2025, 19:32
Скандал із бракованими мінами: СБУ затримала високопосадовців Мінстратегпрому
29 квітня 2025, 19:30
У Рівному в аудиторії вишу розлилося понад 2 кг ртуті
29 квітня 2025, 19:10
ДТП з українцями в Польщі: в МЗС розкрили подробиці аварії
29 квітня 2025, 18:57
Браковані міни для ЗСУ: на Дніпропетровщині затримали керівництво оборонного заводу
29 квітня 2025, 18:55
Переправляли ухилянтів до Румунії: на Буковині викрили правоохоронця зі спільником
29 квітня 2025, 18:35
Українці зможуть купувати товари через ChatGPT
29 квітня 2025, 18:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »