Хотели согреться: в Ужгороде дети сожгли автомобиль

фото: Национальная полиция

Сегодня утром, около 6:00, на улице Капушанской в Ужгороде загорелся автомобиль "ВАЗ", больше года стоявший на автостоянке

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что вероятной причиной пожара стал поджог.

Недалеко от места происшествия полиция обнаружила четырех детей в возрасте 9–11 лет, которые пытались согреться, развели огонь и, вероятно, случайно повлекли за собой возгорание автомобиля.

Они находятся в полиции вместе с родителями, где дают объяснения.

Следствие продолжается, квалификация происшествия уточняется.

Напомним, в Одесской области задержали детей, которые по заказу россиян жгли авто ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области подростки подожгли завод.