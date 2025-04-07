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Контрразведка СБУ предотвратила серию терактов в Полтавской области. В регионе задержали российскую агентку, которая готовила подрывы возле местных админпостроек украинских военных и правоохранителей

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По имеющимся данным, фигурантка получила заказ из рф на совершение взрывов вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Злоумышленница должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство. В момент минирования территории админздания оккупанты планировали взорвать взрывчатку вместе со своей агенткой.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали террористку. Исполнительницей заказа рашистов оказалась 30-летняя безработная из Полтавщины, которая искала "легкие деньги" в онлайн-казино, где ее завербовал российский спецслужб.

Чтобы подготовиться к преступлению, агентка получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку составляющих для изготовления взрывчатки. Затем она получила из рф инструкции на изготовление взрывчатки, которую спрятала в чайник и "усилила" дополнительными поражающими элементами и снарядила электронным устройством с удаленным доступом для оккупантов.

Во время обысков у задержанной изъяли составляющие взрывчатки и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором.

Фигурантке объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу.