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07 августа 2020, 16:02 6

"Укрзализныця" оснастит вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками

07 августа 2020, 16:02 6
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Поезда будут охранять силами военизированной охраны
Поезда будут охранять силами военизированной охраны
Фото: flickr
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Во избежание криминогенных проявлений "Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности в пассажирских поездах.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - говорится в сообщении.

Программа повышения безопасности состоит из 5 основных направлений. Планируется усилить сотрудничество с Министерством внутренних дел, оборудовать пассажирские вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками, поезда будут охранять силами военизированной охраны.

Кроме того, в "Укрзализныце" планируют бороться с пассажирами без билетов и кражами на вокзалах.

Напомним, после избиения и попытки изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев 31 июля работникам "Укрзализныци" разрешат пользоваться газовыми баллончиками, рассматривается такой вариант, как шокеры.

Укрзализныця транспорт поезд безопасность полиция
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