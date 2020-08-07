На Чернігівщині викрили банду, яка вимагала півмільйона з місцевого підприємця

Зловмисникам повідомлено про підозру

Зловмисникам повідомлено про підозру

Поліцейські Чернігівщини викрили злочинну групу у вимаганні півмільйона гривень з місцевого бізнесмена.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області

Двоє мешканців Чернігова вимагали від місцевого бізнесмена 500 тисяч гривень. Всі їхні вимоги супроводжувалися погрозами фізичної розправи відносно потерпілого та членів його родини. Не бажаючи погоджуватися з вимогами зловмисників та побоюючись за своє та життя родини, у квітні цього року чоловік звернувся до поліцейських.

За фактом вимагання коштів було розпочате кримінальне провадження. Під час проведення процесуальних дій працівники Нацполіції задокументували факти вимагання коштів та одержання учасниками угруповання частини від визначеної суми – 30 тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів причетності до вказаного злочину двом учасника злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до семи років позбавленням волі.

Нагадаємо, 4 серпня СБУ затримала чиновника Мінветеранів за вимагання хабара у військового.