14:46  07 августа
"Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз
14:40  07 августа
Харьков в красной зоне: Кернес не собирается останавливать транспорт
08:25  07 августа
На Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
07 августа 2020, 15:22 7

Женщина грозится себя поджечь в Офисе Генпрокурора

07 августа 2020, 15:22 7
Читайте також українською мовою
Свидетели происшествия говорят, что она утром ссорится в приемной
Свидетели происшествия говорят, что она утром ссорится в приемной
Фото: Рубрика
Читайте також
українською мовою

В приемной Офиса Генпрокурора женщина угрожает себя поджечь.

Видео опубликовала "Страна", передает RegioNews.

Свидетели происшествия рассказали, что неизвестная с утра кричит в приемной. Из видеозаписи понятно, что женщина просит назначить комиссию по расследованию ее дел.

На замечание сотрудника Офиса, что он вызовет полицию, если она сломает стол, женщина говорит, что ей все равно и она уже ничего не боится.

Напомним, Во Львове известная волонтер облила себя бензином

суд Офис генпрокурора полиция угрозы генпрокурор
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »