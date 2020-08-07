Женщина грозится себя поджечь в Офисе Генпрокурора
Свидетели происшествия говорят, что она утром ссорится в приемной
Свидетели происшествия говорят, что она утром ссорится в приемной
В приемной Офиса Генпрокурора женщина угрожает себя поджечь.
Видео опубликовала "Страна", передает RegioNews.
Свидетели происшествия рассказали, что неизвестная с утра кричит в приемной. Из видеозаписи понятно, что женщина просит назначить комиссию по расследованию ее дел.
На замечание сотрудника Офиса, что он вызовет полицию, если она сломает стол, женщина говорит, что ей все равно и она уже ничего не боится.
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